Segurança pública em foco

A Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro é o tema do "Fórum RJ Seguro - Desafios e Soluções", que será realizado nesta terça-feira (5), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Realizado pelo jornal O DIA, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o evento terá quatro painéis mediados pela jornalista Ana Miguez e será transmitido ao vivo no YouTube e no Facebook do DIA.

O fórum vai começar às 9h, com credenciamento e welcome coffee. Às 10h, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, fará a abertura. Com mais de três décadas de experiência na Polícia Federal e ações contra alguns dos nomes mais conhecidos do crime organizado do Rio, Victor foi confirmado como chefe da pasta, extinta em 2019 e recriada pelo governador Cláudio Castro, no último dia 27.

SÉRIE DE DEBATES

Após o discurso do novo secretário estadual de Segurança Pública, será realizado o primeiro painel. A partir das 10h20, o tema "Tecnologia a serviço da Segurança Pública" será debatido por Fernanda Prates, doutora em Criminologia e professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Maria Rosa Lo Duca Nebel, secretária estadual de Administração Penitenciária; e Major Agdan Miranda Fernandes, diretor de Infraestruturas de Tecnologia da Polícia Militar. A ideia da mesa é reconhecer as novas tecnologias que têm sido eficazes no enfrentamento ao crime no Rio e buscar os aperfeiçoamentos que podem ser promovidos para ampliar o êxito no uso de tais recursos.

Às 11h30, o secretário Victor dos Santos volta ao palco para debater o tema "Inteligência Financeira no Combate do Crime" com o delegado Gustavo Rodrigues, diretor do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. Um dos assuntos esperados para este painel é a Agência Central de Inteligência, que contou com investimento de cerca de R$ 25 milhões e centraliza setores como Inteligência, contrainteligência, busca eletrônica e interceptações telefônicas.

Após intervalo para o almoço, o "Fórum RJ Seguro - Desafios e Soluções" será retomado às 13h30. O tema "Indicadores Estratégicos e Sensação de Segurança" será debatido por Marcela Ortiz, diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP); Bernardo Rossi, secretário de Estado de Governo; e Renato Almeida, diretor do Disque-Denúncia. Diante dos dados do ISP que apontam reduções expressivas nos crimes contra a vida no estado do Rio, o painel vai debater quais são os novos desafios e soluções. "Seguimos investindo em tecnologia, inteligência e treinamento para alcançar resultados positivos nos indicadores estratégicos de segurança. Chegar ao menor patamar de letalidade violenta dos últimos 32 anos é, sem dúvida, um resultado que merece ser destacado. Aproveito para agradecer ao trabalho incansável de nossos policiais civis e militares, que trabalham diariamente para defender a sociedade", disse o governador Cláudio Castro, destacando o levantamento do ISP de outubro deste ano.

O quarto e último painel do fórum será totalmente formado por mulheres. Para debater o tema "Enfrentamento à Violência contra a Mulher", a mediadora Ana Miguez vai receber Fernanda Fernandes, delegada titular da DEAM - Duque de Caxias; Major Bianca Ferreira, da Patrulha Maria da Penha; e Tatiana Queiroz, superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ).

Criada em janeiro deste ano, a SEM-RJ tem o objetivo de proteger as mulheres de forma integral, atuando em parceria com as demais Secretarias e órgãos do Governo do Rio para aperfeiçoar e ampliar políticas públicas voltadas a essa fatia da população. Ao longo de 2023, a pasta já impactou mais de 2,8 milhões de pessoas com campanhas, ações e capacitações.