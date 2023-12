Empresário foi ajudar vítima de assalto e levou soco na cara de bandido

No último domingo, o empresário Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos foi agredido e roubado por um grupo de jovens, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. A vítima recebe um soco no rosto e cai desacordada. Antes da agressão, os suspeitos ainda tentaram assaltar uma mulher que passava pelo local.

As imagens mostram o momento em que diversos jovens veem uma mulher com bolsas na rua que, ao perceber que seria assaltada, corre na direção contrária para fugir. Ao total, oito criminosos parecem correr atrás dela pela calçada.

Momentos depois, um homem aparece no vídeo correndo de costas, aparentemente tentando escapar do bando. Dois dos criminosos reaparecem e um deles acerta a vítima com um soco no rosto. Ela cai desmaiada e, neste momento, os suspeitos pegam seus pertences, que estavam no bolso da bermuda, e saem correndo.

Marcelo prestou depoimento sobre o caso, ontem, na 13ª DP (Ipanema). Ele decidiu ajudar uma mulher, que havia sido abordada pelos criminosos momentos antes de levar um soco no rosto e cair desacordado. A polícia analisará as imagens das câmeras.