No bairro da Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, os usuários de drogas estão fazendo a parede do metrô de cabanas. Os assaltos também aumentaram, pois os usuários estão andando com facas. Não tem hora específica. Quem eles acham interessante agarram. Esse lado da Pavuna é deserto, sem movimento e sem policiamento. Um verdadeiro absurdo.