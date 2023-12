Segurança em debate

Realizado ontem (5), no Hotel Prodigy, localizado no Aeroporto Santos Dumont, o "Fórum RJ Seguro- Desafios e Soluções" reuniu especialistas e autoridades da Segurança Pública para discutir conquistas, oportunidades, boas práticas e experiências na área. Mediado pela jornalista Ana Miguez, o evento foi uma iniciativa do jornal O DIA, com o apoio do Governo do Estado do Rio.

"Quero agradecer ao jornal O DIA por essa oportunidade. Ter aqui gente tão qualificada, sejam operadores de Segurança Pública, sejam especialistas ou do mundo acadêmico... Esse tema a gente tem que discutir em busca de boas práticas", afirmou o secretário de Segurança Pública do RJ, Victor César dos Santos. "Eu estou secretário, mas eu sou policial, penso como policial, sou técnico e não sou político. Então, estou dedicando o meu tempo e a minha experiência para contribuir com esse tema. Contem com a gente", completou Victor.

O painel "Tecnologia a Serviço da Segurança Pública" abordou perspectivas e avanços na aplicação de recursos tecnológicos para otimizar as operações das forças de segurança e contou com a participação do diretor de infraestruturas de tecnologia da Polícia Militar, o major Agdan Miranda Fernandes, da secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, e da doutora em criminologia e professora da FGV, Fernanda Prates.

Major Agdan Miranda falou sobre as áreas em que a tecnologia tem sido aplicada pela Polícia Militar, destacando os resultados positivos para a população. "Um exemplo é o 190 integrado, onde temos, desde julho deste ano, mais de 230 mil sensores integrados ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-RJ) e podemos receber imagens seja de um comércio, órgão público ou empresa que queira disponibilizar", afirmou o major.

A secretária Maria Rosa abordou a perspectiva da administração penitenciária e os novos desafios na vigilância e no monitoramento das unidades prisionais fluminenses e suas especificidades, enquanto Fernanda Prates trouxe uma visão acadêmica sobre o uso da tecnologia na criminologia e como ela conversa com todos os atores presentes neste contexto e sobre a formação e a adequação dos profissionais diante das novas tecnologias. "Capacitação é fundamental. Quando a gente implementa uma tecnologia, temos desafios. E nós pudemos nos antecipar com capacitação por observar outros estados que já faziam uso de câmeras", disse Prates.

O evento no Hotel Prodigy proporcionou um ambiente o intercâmbio de ideias e experiências, fortalecendo a colaboração entre as diferentes esferas da Segurança Pública. O debate sobre a tecnologia como aliada no combate à criminalidade evidenciou a necessidade constante de adaptação e inovação para garantir a eficácia das estratégias de segurança no Rio de Janeiro.