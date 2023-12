PM diz que atitude é inadequada

A Polícia Militar alertou que convocações para agressões não são formas adequadas de impedir as ações criminosas em Copacabana. A PM ressaltou que é importante que a sociedade apoie, confie e colabore com as ações dos órgãos de segurança pública e de outros atores envolvidos e que o problema ultrapassa a atuação da corporação, sendo um obstáculo de âmbito social.

"Cabe destacar que é de suma importância a atuação ativa de outros atores sociais e de órgãos públicos - municipal, estadual e federal. Além disso, destacamos que a legislação vigente precisa ser revista no que tange à segurança pública. Informamos ainda que a SEPM continua atuando com policiamento reforçado, diuturnamente em Copacabana, trabalhando de forma integrada com as demais forças de segurança", finaliza a nota.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos nas convocações.