Kayky Brito e esposa aparecem juntos pela primeira vez após acidente

O ator Kayky Brito comemorou o aniversário de dois anos de seu filho Kael com a influenciadora Tamara Dalcanale. Kayky aproveitou a data par celebrar também seu processo de recuperação depois do acidente que quase tirou sua vida.

"Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo firme na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita fisio, fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família", escreveu o ator na publicação em que aparece ao lado do filho e da esposa.



"Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez, obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui."

Essa é a primeira vez que Kayky e Tamara aparecem juntos desde que ele recebeu alta após o acidente. Seguidores do artista chegaram a suspeitar que o relacionamento estaria sofrendo abalos por conta da ausência da influenciadora nas imagens publicadas por Kayky e sua família nas redes sociais. Além disso, as redes de Tamara também não mostraram a família Brito.

Tamara, que mora em Curitiba, no Paraná, esteve no Rio de Janeiro, onde o acidente aconteceu, durante a internação do ator. Quando ele recebeu alta, ela fez uma publicação nas redes sociais anunciando que estava "voltando para casa". "Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar", escreveu na época.

Kael é o terceiro filho de Tamara. Ela também é mãe de Felipe, 7, e Carolina, 5, frutos de um relacionamento anterior.