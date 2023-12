Capas retratam a força da mulher

Faltando pouco mais de dois meses para o início dos desfiles do Carnaval de 2024, a Superliga Carnavalesca do Brasil divulgou as capas dos álbuns dos sambas das escolas que irão se apresentar nas séries Prata e Bronze, entre os dias 11 e 20 de fevereiro, na Estrada Intendente Magalhães.

Executadas pelo designer gráfico Sergio Ayres, as capas dos dois CDs têm como objetivo prestar uma grande homenagem às mulheres por meio de sua força e da representatividade que elas têm no universo do samba carioca.

Juliana Lázaro, porta-bandeira da Renascer de Jacarepaguá, é a representante da Série Prata; já Cindyane França, musa da Imperadores Rubro-Negros, representa a Série Bronze.

"A gente se presenteou com esse resultado, duas capas com representatividade, mulheres em dois segmentos, uma na figura de porta-bandeira e outra na figura de passista, ambas demonstrando a sua arte com alegria, sorriso no rosto e muito poder. E esse é o caminho que queremos para a Superliga, tornando-a cada vez mais forte, com um carnaval competitivo e, acima de tudo, transparente", disse Pedro Silva, presidente da entidade.

As faixas estarão disponíveis para reprodução em todas as plataformas de streaming a partir de 16 de dezembro.