Uma câmera de segurança instalada na rua do crime registrou o momento em que Fernando vai atrás de Paulo Roberto, joga a gasolina nele e acende o fogo. Além de queimar o vizinho, o acusado teve partes do corpo queimadas, como tornozelo e mãos.

A Polícia Civil informou também que, após a veiculação das imagens do ataque nas mídias sociais, informações de inteligência apontaram o possível paradeiro do autor, o qual teria sido reconhecido nas imediações do bairro Shangrilá, onde acabou sendo preso.