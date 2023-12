Já perdi as contas de quantas vezes pedimos que os responsáveis tomassem providências sobre a passagem subterrânea da estação de trem do Engenho de Dentro. Recentemente, com os eventos do Engenhão, mais pessoas notaram a nojeira e eles tiveram que agir. Trocaram as lâmpadas e fizeram uma breve limpeza. Entretanto, venho frisar a importância do trabalho ser algo contínuo. É muito perigoso.