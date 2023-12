santo do dia

SÃO JUAN DIEGO

É um santo católico indígena cuja história está profundamente entrelaçada com a história do México e o surgimento de uma das mais importantes devoções marianas, Nossa Senhora de Guadalupe. Ele foi batizado na fé católica após a chegada dos conquistadores espanhóis, mas manteve suas raízes culturais e sua devoção. Juan Diego era um homem simples, que trabalhava na terra para sustentar a família. Sua vida mudou em 1531, quando presenciou uma aparição de Nossa Senhora. Ele foi canonizado por São João Paulo II em 2002, por sua importância como testemunha do milagre.