Delegado teve que liberar

O delegado Flávio Rodrigues explicou que teve que liberar Ana Maria na quinta, já que não havia mais flagrante ela não tem antecedentes criminais. O marido teve o corpo incendiado dentro da peixaria dela na Rua Cari Levi. Ela confessou o crime.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível vê-la jogando álcool no corpo do marido e em seguida acendendo um isqueiro. No momento em que ela joga o líquido inflamável, ele permanece sentado e aparenta não acreditar que ela seria capaz de incendiá-lo. Após o fogo se alastrar, ele corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu na madrugada, a 1h13, para 'agressão por objeto quente". Equipe do quartel de Parada de Lucas foi até o local e levou a vítima para o Hospital Getúlio Vargas. Em outras imagens que circulam nas redes, é possível vê-lo com parte do corpo enfaixada numa maca.