É uma usina de crimes!

O alemão Alexander Salomon Smith, conhecido como Nino Brown e Chernobyl, de 37 anos, foi preso, na manhã de ontem, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, por tráfico internacional de drogas e de pessoas. Ele também é investigado por maus-tratos contra animais.

De acordo com os investigadores, Alexander se refugiava em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho (CV), entre elas algumas no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A prisão do alemão teve o apoio de agentes da Interpol.

Contra o estrangeiro, os agentes cumpriram mandado de prisão pelo crime de maus-tratos contra animais e porte ilegal de arma de fogo. No primeiro caso, o alemão responde por vídeos compartilhados nas redes sociais onde aparece posando com armas. Em outro registro, ele aparece atirando um gato contra uma parede.

Os investigadores também apuram se ele cometeu estupro, tráfico e drogas e aliciamento de meninas, que eram induzidas a viajar para a Europa. No exterior, essas jovens acabavam sendo exploradas em casas de prostituição ou então eram usadas como mulas para fazer o transporte de drogas.