Os moradores de Vigário Geral, na Zona Norte, estão sofrendo com o descaso da Águas do Rio. Nós estávamos cientes da tal manutenção que nos deixaria sem o abastecimento de água por um período. Ontem pela manhã a água voltou, mas poucas horas depois fomos surpreendidos novamente com a falta. A situação é ainda pior na Rua Figueiredo Rocha e adjacências.