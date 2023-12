Já passou da hora de os órgãos competentes olharem a situação absurda que está se normalizando em Triagem. Em menos de seis meses, a favela está crescendo rápido e enchendo de construções irregulares a linha do trem, já dificultando o percurso do ramal Belford Roxo. Isso não é prejudicial apenas para os que dependem dos trens, mas também extremamente perigoso para as pessoas que estão vivendo na região.