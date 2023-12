A Prefeitura do Rio faz campanhas para a rematrícula das crianças nas escolas, mas queria saber do que adianta passarmos pelo processo se não temos como levá-las. Simplesmente não há transporte público na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. A linha 817 deve ser feita de ônibus invisíveis. Somos obrigados a recusar até mesmo vagas de emprego porque não tem ônibus antes de 7h30. Isso é inaceitável.