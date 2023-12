Casal morre afogado

As chuvas fortes, combinadas com a maré cheia, causaram inundação no Bracuí, com a água atingindo três metros de altura em alguns pontos. Um casal de idosos morreu em um asilo provado. De acordo com as informações preliminares, a água subiu rapidamente e os dois não conseguiram subir para o segundo andar do imóvel. A perícia está no local e a provável causa da morte foi afogamento. Outros 25 idosos que estavam no asilo foram levados para um abrigo.

O aguaceiro começou por volta de 19h de sexta-feira, somando um índice pluviométrico de 250 mm em menos de 24 horas e provocando a cheia de rios que cortam a cidade. A Defesa Civil Municipal começou a receber chamados da população logo após o início da chuva. Foi necessária a utilização de barcos e cordas para o resgate de idosos, acamados, crianças, obesos e animais de estimação.