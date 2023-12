Emergência em Angra

A Prefeitura de Angra dos Reis decretou, no início da tarde de ontem, situação de emergência por conta da destruição causada pelas fortes chuvas no município da Costa Verde, totalizando um índice pluviométrico de 250 mm em menos de 24 horas. No bairro do Bracuí, 314 moradores ficaram desabrigados e um casal de idosos morreu em um asilo.

O decreto, publicado em Boletim Oficial, será válido por 180 dias. Nesse período, o município fica autorizado a convocar voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade e autorizar agentes da Defesa Civil a entrarem em casas para prestar socorro ou determinar a pronta evacuação.

De acordo com a prefeitura, equipes estão nas ruas com suporte de maquinário e trabalhadores para limpeza e desobstrução das vias, além de prestar apoio à população.

O município está recebendo doações para as famílias desabrigadas, que foram acolhidas na escolas municipais José Luiz Ribeiro Reseck, no bairro do Frade, e Regina Célia, no Morro do Carmo. Água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençois e alimentos não perecíveis, além de ração para pets, podem ser entregues até às 17h na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário (Arquivo da Prefeitura).