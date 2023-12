Turista assaltado

Em um dos episódios de agressão do "grupo de justiceiros", homens aparecem espancando um jovem na Rua Djalma Ulrich, em Copacabana, na noite de terça-feira (5). Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um dos integrantes do bando, é possível ver pelo menos sete homens agredindo o rapaz na cabeça, nos braços e pernas com socos, chutes e até pauladas.

Já na sexta-feira (8), um suspeito foi preso após assaltar um turista estrangeiro na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Com ele, os agentes do 19º BPM recuperaram um telefone celular, R$ 900 e um cartão de crédito.