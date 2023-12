Empresário agredido

No último dia 3, o empresário Marcelo Rubim Bechimol, de 62 anos, caiu desacordado, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, após ser agredido com um soco no rosto por assaltantes, que levaram seus pertences no bolso da bermuda. Na sexta-feira (8), em Nova Iguaçu, a polícia prendeu um dos suspeitos: Victor Hugo Oliveira Jobim, de 22 anos. Na quarta (6), um outro suspeito foi preso e um adolescente apreendido. O caso de Marcelo levou a criação de um grupo chamado de 'justiceiros', formado por homens que se intitulam como tais e saem pelo bairro 'à caça' de suspeitos de roubo empregando táticas agressivas.