Festa potente do Acesso

A Cidade do Samba recebeu na noite de sábado o esquenta da Série Ouro para o Carnaval 2024. As 16 escolas de samba que desfilam na sexta e sábado, na Marquês de Sapucaí, lançaram seus sambas-enredo e fizeram minidesfiles. A casa ficou cheia e repleta de sambistas. O Império Serrano, que foi rebaixado no Grupo Especial em 2023, e a Unidos de Padre foram os grandes destaques do evento.

A escola da Serrinha mostrou que não podia estar na Série Ouro. O padrão é de Especial. Canto absurdo da comunidade. Trabalho competente do carro de som e do cantor Tem-Tem Jr, uma das maiores revelações da folia.

Sacode avassalador do Boi Vermelho da Vila Vintém. Vai ser difícil segurar na Série Ouro. O caminho parece estar muito bem trilhado para chegar ao Especial. Escola de comunidade forte, a Unidos de Padre Miguel cantou demais e ainda contou com vibração radiante de seus componentes. Exibição de manual nos quesitos Harmonia e Evolução.

Quem também teve grande apresentação foi a Estácio. O Leão pisou forte. A energia totalmente diferente dos últimos anos. O samba-enredo mostrou que é realmente um dos melhores do ano. Ajudou para impulsionar a comunidade. Um dos maiores cantos da Série Ouro.

Uma das melhores apresentações da noite foi da União da Ilha. O samba entrou muito bem na voz do intérprete Nêgo. O cantor é muito craque. É pé-quente. Nos dois últimos carnavais da Série Ouro, ele foi campeão: Império Serrano (2022) e Porto da Pedra (2023). Foi vista uma Ilha forte no canto e também organizada.

