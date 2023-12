SÃO DÂMASO: Foi um Papa proeminente da Igreja Católica no século IV. Nascido por volta de 305 d.C. em Roma, ele se tornou o 37º Papa em 366 d.C., sucedendo o Papa Líbero. O papado de Dâmaso foi marcado por seu compromisso com a ortodoxia cristã e seu papel importante na resolução de questões teológicas e eclesiásticas da época. Em particular, ele enfrentou desafios relacionados à controvérsia ariana, uma disputa teológica sobre a natureza divina de Jesus Cristo.