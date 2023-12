Polícia localiza corpo de menina

A polícia localizou, no início da noite de ontem, o corpo da menina K. H. S., de 4 anos, enterrado às margens de um valão, na localidade Beira Rio, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos tios reconheceu o corpo da menina. A polícia ainda guarda local, que ainda passa pelo trabalho pericial.

A localização do corpo ocorreu após o suspeito do crime, que seria primo da vítima, ter confessado a participação na morte da menina e apontar o lugar onde teria ocultado o cadáver. A mãe do acusado é suspeita de ajudar o filho na prática do crime.

De manhã, durante o trabalho da perícia, foram encontrados vestígios de sangue na casa da família do acusado, que, após quase ser linchado por populares, foi encaminhado à 56ª DP (Comendador Soares) para prestar depoimentos.

A localização do corpo encerra o trabalho de buscas à menina, que havia desaparecido, na madrugada de sábado, enquanto dormia com os dois irmãos, de 7 e 8 anos, na casa onde moram a poucos metros do local do crime, no bairro Cabuçu.