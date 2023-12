NOSSA SENHORA DE GUADALUPE: Fez sua primeira aparição no ano de 1531 para o indígena Juan Diego (canonizado no ano de 2002 pelo Papa São João Paulo II), enquanto caminhava para a cidade do México para participar de uma catequese. O milagre é sua imagem que foi colocada em um tecido de cacto que costuma durar apenas em torno de 20 anos, mas este tecido perdura inteiro até hoje, durante quase 5 séculos, e durante os 16 primeiros anos o tecido ficou desprotegido e a imagem nunca foi retocada.