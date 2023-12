Batida de carro após entrevero

Às 5h57 de ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma batida de carro envolvendo MC Poze do Rodo, no Recreio, a 20km da casa noturna. O acidente não foi grave.

Bombeiros informaram que não houve feridos. Os militares ficaram cerca de 2h no local para verificar se houve vazamento de óleo na pista. Sobre o tumulto na boate, MC Poze do Rodo disse que tinha autorização de um dos donos da boate para entrar. "Estávamos com aval para entrar na casa de show por um dos donos da casa! Segurança que se acha polícia quer mostrar serviço e acabou gerando isso tudo", acusou.