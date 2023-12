A empresa Águas do Rio age como se o serviço prestado fosse um favor e não algo pago, pois só funciona quando quer. Sou morador do bairro Jardim América, na Zona Norte da cidade, e toda semana agora eles cortam a água do bairro inteiro. Sempre para na sexta-feira e volta só na segunda-feira. Dessa vez, para a nossa surpresa, cortaram numa sexta-feira e já tem mais de uma semana que estamos sem uma gota.