SANTO DO DIA

SANTA LUZIA:

Luzia nasceu no final do século III, na Sicília, durante o período romano de perseguição aos cristãos. De acordo com as tradições, ela pertencia a uma família nobre e cristã, mas após a morte prematura de seu pai sua mãe a prometeu em casamento a um jovem pagão. No entanto, Luzia havia consagrado sua vida a Cristo e fez um voto de virgindade. Ao descobrir os planos de casamento de sua filha, a mãe de Luzia ficou preocupada, mas um milagre ocorreu. A mãe, que sofria de uma doença ocular, foi curada pela intercessão de Luzia. Diante do milagre, permitiu que Luzia vivesse como cristã e virgem consagrada.