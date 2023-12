Tem uma árvore completamente infestada de percevejos na Rua Souza Franco, em Vila Isabel, na altura do número 279. A vizinhança já não pode mais abrir as janelas de casa, mesmo nesse calor absurdo, por conta da infestação. Abrimos vários chamados na Central 1746 de Atendimento ao Cidadão, que teve a cara de pau de fornecer um prazo de 240 dias para a resolução do problema. Não tem como passar pelo verão assim.