Justiça com as próprias mãos

A agressão contra Marcelo Rubim Benchimol foi o estopim da criação de um grupo chamado de 'justiceiros', formado por homens que saem pelo bairro à caça de suspeitos de roubo, empregando táticas agressivas. Numa das ações, eles aparecem espancando um jovem na Rua Djalma Ulrich.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um dos integrantes do bando, é possível ver pelo menos sete homens agredindo o rapaz na cabeça, nos braços e pernas com socos, chutes e até pauladas. A vítima procurou a polícia e negou qualquer roubo.

Na última sexta-feira, um suspeito foi preso após assaltar um turista estrangeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais do bairro. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados e montaram um cerco para localizar e prender o homem. Com ele, os policiais recuperaram um telefone celular, R$ 900 e um cartão de crédito.