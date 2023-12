Os moradores da Rua Carlos Henrique, do bairro Afonso Celso, localizado em Nova Iguaçu, estão pedindo socorro. Estamos todos sofrendo com a má qualidade da água que está chegando nas torneiras, pois vem misturada com água de vala, completamente imprópria para o uso. É possível que tenha aberto alguma rachadura no cano que transporta. Tem que consertar!