Quem foi Pedro Henrique, cantor gospel que morreu aos 30 anos? Conheça sua história

Morreu nesta quinta-feira, 14, o cantor gospel Pedro Henrique, aos 30 anos. A morte foi confirmada por meio de uma publicação feita pela sua gravadora, a Todah Music, nas redes sociais. Segundo um dos membros da banda, o artista teve um infarto durante um culto.

Com mais de 288 mil ouvintes mensais no Spotify, o cantor gospel começou a dar seus primeiros passos na música aos 3 anos, quando fez a primeira apresentação pública. Ele passou a se dedicar profissionalmente à área em 2015, época em que publicava vídeos de covers no YouTube.

Em 2019, Pedro Henrique começou a carreira solo com o lançamento do single Nunca Falhou - no mesmo ano, lançou a faixa Teu Socorro. O primeiro disco dessa fase profissional só veio em 2021, chamado Acústico Vol. 6.

Filho único, o artista morava no Rio de Janeiro. Um de seus maiores sucessos foi Descendência, música que possui mais de 24 milhões de visualizações no YouTube.

Pedro Henrique deixou a mulher, Suilan Barreto, com quem teve a primeira e única filha, Zoe, nascida em outubro. O casal esteve junto por mais de 10 anos. "A palavra de hoje em nosso coração é gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito! Já faz uma década comemorando ao seu lado e como é gratificante ver o que Deus fez, e ver a sua colheita até aqui!", disse Suilan em homenagem ao artista nas redes sociais.

No canal do YouTube, Pedro Henrique tinha mais de 590 mil inscritos e 287 vídeos. Lá, ele ainda publicava covers de músicas, como Autor da Vida, de Aline Barros. Na plataforma, ele também postava conteúdo pessoal sobre viagens que fazia e de sua família. O vídeo do chá revelação de sua filha, por exemplo, teve 30 mil acessos.

"Sempre sonhei em constituir família. Além de ser um sonho meu, é um sonho de Deus também. Família é um projeto que o Senhor preparou desde a fundação do Universo. Então, para mim, seguir fazendo o que Deus planejou é uma honra muito grande. Além de ser um sonho pessoal", disse ele na gravação.

Morte de Pedro Henrique

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil da Bahia, que informou que foi registrada uma ocorrência de morte sem indícios de crime na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, onde o artista mostrou estar pela última vez, na madrugada desta quinta-feira, 14. "A guia médico-legal foi expedida e o laudo deve esclarecer a causa da morte", disse a polícia em nota.

Pedro continuava ativo nas redes sociais até a última quarta-feira, 13. Ele publicou Stories no Instagram mostrando que havia chegado a Salvador, na Bahia. Em sua última publicação, o artista apontou que estava em Feira de Santana, no interior do estado. O cantor tinha um show marcado em um evento privado na capital baiana no mesmo dia.

"Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação", escreveu a gravadora do artista na postagem. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado."

Na sequência, a empresa falou sobre o legado do cantor para a música gospel. "As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz", disse.

Pedro também tinha shows marcados pelo Brasil até o final de dezembro. No dia 20, ele faria uma apresentação no Rio de Janeiro. Nos dias 16 e 31, tocaria em São Paulo. "O segmento da música cristã está de luto (...) O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique. Até breve, querido irmão", finalizou a gravadora em comunicado.