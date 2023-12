Neném, da dupla com Pepê, faz tour por nova casa com área gourmet, piscina e suíte master

A cantora Neném, famosa pela dupla com a irmã gêmea Pepê que fez sucesso nos anos 1990, fez um tour de sua nova casa com a mulher, Thais Baptista, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O casal publicou um vídeo no Youtube nesta quarta, 13, mostrando os detalhes do imóvel.

Recentemente, Neném e Thais anunciaram que estavam deixando a capital para morar no casarão no interior com a filha, Valentina. Elas serão vizinhas de Pepê, de sua mulher, Thalyta Santos, e dos filhos gêmeos, Enzo e João Gael, que também se mudaram para uma casa na cidade.

Nas redes sociais Thais afirmou que a mudança é o início de "um novo ciclo com muitas conquistas". "Com o decorrer de todos esses anos, nós nunca imaginamos chegar onde estamos chegando. Isso é só um começo de muitos sonhos ainda que tem para ser realizados (sic) e poder patrocinar isso pra mim e toda minha família é algo muito gratificante", escreveu.

No vídeo, Neném e Thais mostraram que a casa é um duplex que fica dentro de um condomínio de alto padrão. O primeiro andar conta com, além de sala de estar, sala de jogos, mesa de jantar e cozinha, uma área externa gourmet com churrasqueira e piscina.

Já a parte de cima do imóvel conta com três suítes, incluindo a suíte master, que será do casal e que também tem closet e banheiro com duas pias e dois chuveiros. Além disso, o quarto tem uma varanda grande com vista para o condomínio.

Em 2014, Pepê e Neném participaram do reality A Fazenda 7 e foram a primeira dupla a participar como um único participante do programa. Elas chegaram ao quarto lugar. Desde então, investiram na carreira de influenciadoras.

Elas costumam mostrar o dia a dia em redes sociais como Instagram e YouTube. Nos stories, ela tem destaques de publicidades para jogos de aposta, incluindo o "Jogo do Tigrinho", que é investigado pela Polícia por esquema de fraude.