SANTO DO DIA

SANTA CRISTIANA: Era uma escrava que vivia na Grécia nos princípios do século IV. Acredita-se que ela teria sido levada cativa para essa terra por guerreiros vitoriosos, fugindo da perseguição que se desencadeara na sua pátria. Quando alguma criança caía doente nessas regiões, a mãe a levava de porta em porta, a fim de consultar as vizinhas sobre os melhores remédios a aplicar. Um dia, foi ter com ela uma pobre mulher, levando nos braços um menino moribundo. Ao vê-lo, a santa, cuja memória a Igreja celebra hoje, disse: "Eu não posso fazer nada, mas Deus Todo-Poderoso pode restituir-lhe a saúde".