'Vou te deixar careca e dar paulada'

Iago dos Santos Fonseca, de 26 anos, preso na última quarta-feira acusado de entregar a ex-mulher, Janayna Evangelista Napoleão, de 22, ao "tribunal do tráfico" do Complexo do Alemão por não aceitar o término do relacionamento, ameaçou e agrediu constantemente a vítima durante os sete anos em que os dois ficaram juntos.

Após o fim do casamento, segundo as investigações da Polícia Civil, Iago passou a enviar áudios para Janayna exigindo que ela reatasse. Em um dos episódios, o homem chegou a dizer que a agrediria com pauladas.

"Vou fazer uma pergunta: tu (sic) não vai voltar para mim? Só isso, me responde. No mínimo, eu vou te deixar careca. Vou te deixar careca e dar muita paulada na sua cara", disse. Como forma de se proteger, a mulher enviava as mensagens que recebia do agressor à irmã, com quem morava, e para uma colega de trabalho.

Janayna namorava Iago desde os 14 anos e, de acordo com as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), há indícios de que tenha sido agredida durante todo o relacionamento.

Segundo a delegada Elen Souto, titular da especializada, familiares informaram que a jovem aparecia rotineiramente com marcas de violência pelo corpo. Os dois viviam juntos no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde Iago foi preso.