Tenho um bebê diagnosticado com APLV alérgica a proteína do leite de vaca. O SUS garante o fornecimento dessas fórmulas especiais caras. Porém, meu filho está na fila do Sisreg e não consigo sequer marcar consulta para que ele entre no programa e receba as latas. Ele já está há quatro meses na fila. inclusive com a definição de urgente, mas a prefeitura não tem estrutura para tal.