Planejar pra não 'sambar'

Na coletiva, o governador abordou a necessidade de planejamento para o Carnaval. "Como planejar um grande evento se você não tem certeza se vai entrar dinheiro. O que falamos aqui é que muitas vezes o poder público, que deveria estar aqui para ajudar, acaba atrapalhando", frisou.

Castro ressaltou a importância do investimento e do evento, que gera renda para muitas pessoas. "Quando a escola sabe o que vai contar, a partir daí é com elas. Encontrar o melhor fornecedor, o mais barato e de qualidade. O que fazemos aqui hoje é muito mais do que divulgar o investimento. Estamos valorizando um ativo do Rio que não tem religião, não tem cor e não tem gênero. Goste ou não, tem muita gente em volta de você que vive do Carnaval", afirmou.

"O nosso passo é, quem sabe, fluir do ano anterior. As escolas, no ano anterior, já terem o dinheiro para o Carnaval do ano seguinte em caixa", espera o governador do Rio.