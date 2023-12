Presida da Liga vibra com verba

O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, falou sobre o aumento do investimento para 2024 e a importância da previsibilidade: "A previsão nossa é chegar a R$ 10 milhões para cada escola. (...) Anúncios como esse aqui são importantes para que nós não começarmos o ano do zero", observou.

No Carnaval deste ano, a verba para cada escola do Especial foi de cerca de R$ 7 milhões. "Não existe mais Carnaval bom, bonito e barato. O Carnaval bom e bonito é caro. Hoje uma pena custa R$ 450, uma tábua de compensado custa R$ 650, então a indústria do Carnaval é caríssima. Tem gente que olha o valor de R$ 10 milhões e fala: 'Meu Deus, é muito dinheiro'", pontuou.

O presidente da Liesa também comemorou a importância da verba para a Cidade do Samba. O local, onde ficam os barracões do Grupo Especial, deve receber mais atrações em 2024, a começar pela apuração dos desfiles, que a partir do próximo ano será feita no espaço.