Não aguentamos mais tanta impunidade no Rio de Janeiro. A população precisa lidar com tiroteios, balas perdidas, tráfico, milícia e tudo mais. Parece que quando chega o verão as coisas só pioram. Os governantes prometem acabar com essa violência, mas sempre acabam ignorando todas as questões de segurança pública. Nós pagamos impostos e não vemos o resultado.