Mais uma vez a Light deixou a desejar com as constantes quedas de energia na última quinta-feira, no sub-bairro Vilar Carioca, em Inhoaíba. Isso durou o dia e a noite toda, colocando nossos aparelhos elétricos em risco de pifar. Além disso, não tem como viver assim nesse calor infernal. Já passou da hora de a empresa aprender a lidar com a alta demanda do verão.