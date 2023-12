Sou moradora do bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias, e estou passando por problemas sérios com a Águas do Rio. Aqui no quarteirão, tem duas casas que não recebem água nunca. A minha e uma outra. Vários fiscais já vieram e constataram isso, mas ninguém faz nada para resolver. Não bastando isso, a empresa não cumpre o prazo de entrega do caminhão-pipa.