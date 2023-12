Sustentabilidade no samba

Em movimento que busca inserir e avançar nas questões de sustentabilidade em seu carnaval, o Império Serrano decidiu apostar na criação de uma nova diretoria: a de Sustentabilidade. Ela será comandada por Diego Carbonell, referência no tema, e que inclusive já atua no Carnaval carioca como diretor de Sustentabilidade e ESG da Superliga Carnavalesca do Brasil.

O projeto tem como objetivo realizar uma verdadeira transformação sustentável, não só nos desfiles, mas também em espaços como a quadra de ensaios, barracão e na própria comunidade da Serrinha, através da conscientização e mobilização de todos os envolvidos no carnaval do Império Serrano com relação às temáticas ambientais, sociais e de governança. Um desafio e tanto, mas que anima o escolhido para essa missão.

"Recebi com enorme felicidade o convite do presidente Flávio França para assumir essa diretoria que já surge histórica, por ser a primeira em uma escola de samba. Acredito muito no potencial que o Carnaval, em especial o Império Serrano, tem para impulsionar e promover um avanço positivo nas pautas de sustentabilidade, não só no Brasil como no mundo, devido à visibilidade que o Carnaval possui. Com o apoio de todos os componentes e da comunidade, tenho certeza que faremos do Império Serrano referência em boas práticas sustentáveis", disse Carbonell.

Dentre as ações que serão implementadas estão a troca de copos plásticos por biodegradáveis, instalação de lixeiras de coleta seletiva, utilização de energia limpa através de placas fotovoltaicas, criação de um ecoponto na Serrinha, compensação das emissões de GEE do ensaio técnico, dentre outras.

O presidente Flávio França destacou a importância deste tipo de ação para a escola, ressaltando que será algo além dos meses de pré-Carnaval. Segundo o dirigente, será algo contínuo durante todo o ano.

"O Império Serrano sabe da sua responsabilidade com a comunidade da Serrinha e com o Carnaval como um todo. Por isso, o projeto Reizinho da Sustentabilidade é um importante passo, criando um departamento totalmente voltado para avançarmos nas melhores práticas socioambientais, não somente no desfile, mas também durante e depois do Carnaval", frisou o presidente.