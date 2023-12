Salgueiro na Tijuca

Um dos momentos mais esperados do ano chegou! Hoje a Rua Conde de Bonfim vai ser o palco do encontro de agremiações tijucanas: Império da Tijuca e Acadêmicos do Salgueiro! O Primeiro Império do Samba abre o cortejo, a partir das 17h, com a sua Ciranda de Lia e a Academia do Samba dá continuidade, a partir das 19h, hutukarizando as ruas do bairro.

O trecho percorrido pelas duas escolas fica entre as ruas José Higino e Uruguai. Os ensaios vão contar com a presença de todos os segmentos e comunidade, além dos torcedores das duas agremiações.