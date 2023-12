santo do dia

SÃO LÁZARO

Conhecido também como Lázaro de Betânia, é uma figura bíblica mencionada no Novo Testamento, nos Evangelhos de João e Lucas. Ele é notavelmente conhecido por ter sido ressuscitado por Jesus Cristo após estar morto por quatro dias. O relato mais detalhado sobre São Lázaro está presente no Evangelho de João, no capítulo 11. Esse milagre não apenas demonstrou o poder divino de Jesus sobre a morte, mas também reforçou a mensagem de que Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro antecedeu a própria morte e ressurreição de Jesus, servindo como um sinal poderoso da vitória final.