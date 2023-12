Centro cultural por um tempo

A Estação Ferroviária Barão de Mauá funcionou até meados de 2002, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, na Região Serrana, e aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Quando teve seu direito de uso cedido à SuperVia, foi fechada. As linhas foram remanejadas para a Central do Brasil. Pouco depois, ainda chegou a abrigar alguns eventos culturais.

Foi o Barão de Mauá, ainda no século 19, que instalou a estrada de ferro, dando início às primeiras ramificações da Estação Leopoldina, que ia até Magé. "Em 1926 inauguraram esse grande prédio, projetado pelo arquiteto escocês Robert Prentice, um dos representantes do Art Déco no Rio, que virou um símbolo arquitetônico importantíssimo para a nossa história", explicou a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, Andrea Borde.

O Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos não se manifestou sobre o projeto da prefeitura.