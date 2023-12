SANTO DO DIA

NOSSA SENHORA DO Ó Também conhecida como Nossa Senhora da Expectação, é uma das invocações marianas mais cativantes e representativas da fé católica. Seu título está intimamente relacionado às antigas 'Antífonas do Ó', que são uma série de sete orações entoadas durante os sete dias que antecedem o Natal, a partir de 17 de dezembro. Cada antífona começa com a palavra 'Ó' e culmina em uma expressão de expectativa e alegria pela vinda do Salvador. Essas antífonas do Ó têm uma profunda raiz na tradição litúrgica da Igreja e são uma parte importante da preparação para a festa de Natal.