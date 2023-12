Forçado a gravar vídeo

A mulher sequestrada com Marcelinho se chama Thais Moreira e trabalhou com ele, quando o mesmo exerceu o cargo de Secretário de Esportes de Itaquaquecetuba. Antes de ser libertado, ele apareceu em um vídeo ao lado dela, onde dizia que havia se envolvido com uma mulher casada e fora sequestrado pelo marido da mesma. Ao lado, Taís confirmava a versão, dizendo que o esposo seria o responsável pelos sequestros. Após ser libertado, ele disse que foi forçado a fazer a gravação.

"Fui obrigado a falar, a Thais é guerreira, mulher de fibra e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela. Conheço o ex-marido dela, Márcio, e os dois filhos dela. Thais é minha amiga há três anos. Ela é íntegra, guerreira. Falaram um monte de coisa e eu não tenho nada com a Thais", disse.

A polícia civil confirmou que Thais Moreira também é tratada como vítima no caso.