Todos os dias, o trânsito da Estrada do Tingui, em Campo Grande, fica impossível por conta da entrada e saída de alunos de um colégio localizado na altura do número 570. Os pais e as vans que transportam as crianças saem se enfiando e parando em qualquer lugar, causando uma verdadeira bagunça. Não tem sequer um guarda municipal na área para auxiliar, e é necessário.