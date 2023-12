São Domingos de Silos: Foi um monge beneditino espanhol do século XI. Sua vida e obra tiveram um impacto duradouro na espiritualidade e na devoção religiosa da Idade Média. Em Silos, São Domingos tornou-se o Abade do mosteiro e implementou reformas rigorosas, buscando restabelecer a disciplina monástica e a observância da Regra de São Bento. Seu trabalho na revitalização do mosteiro foi notável, atraindo novos monges e devolvendo a instituição ao caminho da santidade e da excelência.