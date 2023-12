E a água brota de novo

Uma obra no Complexo da Maré foi fundamental para a normalização do fornecimento de água para moradores de lá e até mesmo da Ilha do Governador. A troca de parte da tubulação deteriorada tinha o objetivo de conter um grande vazamento, que desperdiçava cerca de 60 mil litros diariamente. Trinta mil pessoas foram beneficiadas.

A intervenção, perto da Passarela 10 da Avenida Brasil, foi um desafio para a Águas do Rio. A tubulação pesa mais de três toneladas e o espaço é restrito. "Montamos força-tarefa com mais de 120 pessoas", diz José Bruno, coordenador de Operações na Maré.

A comerciante Cristiane Martins, que mora na Maré há mais de 40 anos, vende refeições perto do local onde a tubulação se rompeu.

"Acompanhar essa melhoria foi muito importante. Finalmente, enxerguei um futuro com acesso à água para todos em nossa comunidade. Nos fins de semana, quando trabalho com comida, utilizo muita água. Agora, a água vai chegar com mais rapidez e menos desperdício", afirmou, aliviada.