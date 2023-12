Os moradores do Conjunto Alvorada, na Rua Anísio Jorge, em Santa Cruz, estão sofrendo sem uma gota d'água em casa há mais de oito dias. Não conseguimos mais sequer contato com a Águas do Rio. Precisamos que uma equipe apareça para verificar a situação. Está insuportável fazer as tarefas desse jeito. Mais uma vez, a Zona Oeste passando por um absurdo.