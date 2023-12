Moro na Rua Cachoeira, no bairro Vila do Tinguá, em Nova Iguaçu, e não aguento mais a escuridão desse lugar. Todas as lâmpadas dos postes estão queimadas. Não fui o único a ligar para a Light, mas eles nunca mandam uma equipe para fazer essa troca. As calçadas não estão em bom estado, e isso só piora. Saio para trabalhar de madrugada e mal consigo enxergar onde piso.